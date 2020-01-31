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محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح 4 عربات ترام للبدء في تشغيلها..صور

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
افتتح اللواء محمود الشريف، محافظ اﻹسكندرية، مساء امس الخميس، بدء تشعيل 4 عربات ترام جديدة مصنعة في دولة أوكرانيا لإدخالها الخدمة.

جاء ذلك بحضور السيد أحمد جمال نائب المحافظ، و اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب و العميد فادي نيكولا رئيس حي وسط. 

وتفقد "الشريف"، عربات الترام الجديدة وقام بجولة بعربة الترام من محطة الرمل وحتى الازاريطة للتأكد من كفاءتها وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بدور هيئة النقل العام بالإسكندرية والجهود التي تقوم بها لرفع كفاءة وتدعيم و تطوير أسطول النقل العام، مؤكدا أن رفع كفاءة الترام بجميع أنواعه في صالح الأهالي ويأتي هذا في إطار تحسين الخدمة المقدمة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة أن إجمالي عدد عربات الترام التي تم التعاقد عليها والمصنعة في دولة أوكرانيا التي تم التعاقد عليها هي 15ترام، وتم وصول 8 عربات ترام من بينها 2 عربة تم تشغيلها بالفعل، و4 عربات يتم افتتاحها اليوم للبدء في تشغليها، وعربة تحت التجميع، وعربة أخرى بميناء الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن الترام الجديدة تتميز بأن بها مكيف هواء، والزجاج يسمح بالرؤية كاملة وواضحة، وبها نظام أمان تام للركاب بحيث لا تفتح الأبواب إلا إذا توقف الترام نهائيا لحين نزول وصعود الركاب وغلق الأبواب ولا تتحرك إلا إذا كانت الأبواب مغلقة تماما.

كما إن العربات مزودة باخطار صوتي ومرئي للركاب عن المحطة التالية وتحذير صوتي للركاب عن غلق الأبواب بالإضافة إلى إذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل والركاب عند الطوارئ وكذا إذاعة خارجية لاخطار الركاب المنتظرين على المحطة.

وتم تزويد الترام بنظام إنذار للحريق، وكذا لوحة بيانات إلكترونية داخل الترام وخارجة (أمامية، خلفية، جانبية) لتوضيح خط السير، ويمكنه أن يسير بدون تيار كهربائي من الشبكة لمسافة 1.5كم، وبها وحده سير وتحكم خلفية.
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