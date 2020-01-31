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رياضة

إيهاب الكومي يعلن مفاجأة عن انتخابات اتحاد الكرة .. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فجر الإعلامي إيهاب الكومي ، مقدم برنامج ملعب البلد ، مفاجأة كبرى حول انتخابات اتحاد الكرة المصري.

وقال الكومي في برنامجه ملعب البلد ، الذي يذاع على قناة صدى البلد: "التفويضات التي كانت ترسلها الجمعية العمومية للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لعقد جمعية عمومية اكتملت، والجمعية العمومية وجدت ضالتها في مرتضى منصور، سنرى في الأيام القادمة حالة من الشد والجذب بين الاتحاد المصري وأعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف الكومي: "لن توجد انتخابات لاتحاد الكرة المصري نهاية هذا العام، ستستمر اللجنة وسيتم المد لها من الاتحاد الدولي".
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