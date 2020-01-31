إيهاب الكومي يعلن مفاجأة عن انتخابات اتحاد الكرة .. فيديو





وقال الكومي في برنامجه ملعب البلد ، الذي يذاع على قناة صدى البلد: "التفويضات التي كانت ترسلها الجمعية العمومية للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لعقد جمعية عمومية اكتملت، والجمعية العمومية وجدت ضالتها في مرتضى منصور، سنرى في الأيام القادمة حالة من الشد و الجذب بين الاتحاد المصري وأعضاء الجمعية العمومية.





وأضاف الكومي: "لن توجد انتخابات لاتحاد الكرة المصري نهاية هذا العام، ستستمر اللجنة وسيتم المد لها من الاتحاد الدولي".

فجر الإعلامي إيهاب الكومي ، مقدم برنامج ملعب البلد ، مفاجأة كبرى حول انتخابات اتحاد الكرة المصري.