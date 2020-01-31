شاهد..تدريب طلاب آثار بمتحف الأمير محمد علي

أعلن اتحاد طلاب بكلية الآثار جامعة القاهرة الأسبوع الماضي عن تعاون مشترك مع متحف قصر الأمير محمد لتدريب الطلاب بإجازة نصف العام بمتحف قصر "الأمير محمد على"على أن يتم تدريب الطلبة على شرح المتحف وكيفية التعامل مع الزوار ثم يقوم الطلبة بشرح المتحف للزوار.
وأكد اتحاد كلية الآثار بجامعة القاهرة عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتدريب الطلاب لمدة ٣ أيام في الأسبوع لشرح المتحف للزوار ويقوم الطالب نفسه بتحديدهم قبل بدء التدريب، معلنين أنهم قبلوا 50 طالبا خلال تلك الفترة التدريبية.
وأكد اتحاد كلية الآثار بجامعة القاهرة عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتدريب الطلاب لمدة ٣ أيام في الأسبوع لشرح المتحف للزوار ويقوم الطالب نفسه بتحديدهم قبل بدء التدريب، معلنين أنهم قبلوا 50 طالبا خلال تلك الفترة التدريبية.
في صدد ذلك نشر الاتحاد صور لعدد من الجلسات التدريبية للطلاب داخل متحف الأمير محمد علي بالمنيل، حيث حضر وتقدم عدد كبير من الطلاب للمشاركة والاستماع لذلك التدريب الهام خلال اجازة منتصف العام.