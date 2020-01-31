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رياضة

حسن شحاتة يوجه نصيحة لـ طارق حامد

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:57 ص
طارق حامد
طارق حامد
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منتصر الرفاعي
وجه حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر الأول، رسالة إلى طارق حامد، نجم وسط الزمالك الحالي.

وقال "المعلم" خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي كريم حسن شحاتة مع برنامج "زملكاوي" :"أعشق اللاعبين المقاتلين من أمثال طارق حامد".

وأضاف شحاتة: "أوجه اللوم لطارق حامد على اعتراضه على التحكيم في بعض المباريات، ونصحته في مرة بعدم تضييع مجهوده الكبير في الملعب بالحصول على بطاقات ملونة من قبل الحكام بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية".

وأتم حديثه قائلًا: "كنت أتمنى أن يكون طارق حامد ضمن كوكبة نجوم منتخب مصر حينما كنت أتولى تدريب الفراعنة ليكون إضافة كبيرة بجانب حسني عبدربه ومحمد شوقي".
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