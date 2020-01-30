رسميًا.. ريكاردو رودريجيز ظهير ميلان الأيسر ينتقل إلى أيندهوفن الهولندى

أعلن نادي ميلان انتقال لاعبه ريكاردو رودريجيز إلى بي إس في أيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





ويلعب رودريجيز صاحب الـ27 عاما بقميص نادي ميلان منذ انتقاله في صيف 2017 قادما من فولفسبورج مقابل 15 مليون يورو.





ولعب رودريجيز 93 مباراة مع ميلان، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 5 آخرين، لكنه فقد فرص المشاركة مع تألق الفرنسي ثيو هيرنانديز المنتقل إلى الروسونيري من ريال مدريد.





ويحتل أيندهوفن المركز الخامس في الدوري الهولندي برصيد 36 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أياكس أمستردام المتصدر.