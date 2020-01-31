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رياضة

رئيس نادي الشرقية: نطالب المحافظ بملعب جديد .. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تحدث مجدي عزت عن أزمة هدم سور نادي الشرقية لعمل تطويرات بالشارع المجاور للنادي.

وقال مجدي عزت رئيس نادي الشرقية، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب البلد والذي يذاع على قناة صدى البلد: "هناك اتفاقات مع شركات عالمية ستحدث طفرة لنادي الشرقية، سنظل داعمين للمحافظ مثلما يقف مع نادي الشرقية، نطالب المحافظ بتعويضنا بملعب جديد لنادي الشرقية، بخلاف استاد جامعة الزقازيق".

وأضاف مجدي عزت: "نكن كل الاحترام لمحافظ الشرقية، كنا في ضائقة بعد البطولة الإفريقية، قمنا بحل مشاكلنا، يريدوا عمل تطوير حضاري للشارع الموازي لسور النادي، نحن لسنا ضد عمل طفرة حضارية يقوم بها السيد المحافظ، وما قيل إن أرض السور غير مخصصة لنادي الشرقية، أمر غير صحيح".

يذكر أن سور نادي الشرقية تم هدمه بهدف تطوير الشارع المجاور للنادي.
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