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حوادث

بعد حبس رئيس الوحدة المحلية لمرسى علم.. اِعرف العقوبة القانونية لرشوة الموظف العام

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:57 ص
حبس
حبس
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عمرو خليفة:
جريمة الرشوة واحدة من أكثر الأمراض التي تضرب المجتمعات وقد تؤدي إلى مشاكل كثيرة لا حصر لها.. شكل من أشكال الفساد للوصول إلى منفعة أو مصلحة غير مشروعة أو الحصول على ما ليس مملوكا لك؛ محرمة في جميع الأديان بسبب ما تسببه من أضرار ومشكلات للأفراد والمجتمع.

وأكد المستشار القانوني سمير أحمد المحامي؛ أن المادة ١٠٣ من قانون الجنايات؛ نصت على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه، أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

وأضاف أحمد، أن المادة 103 مكرر نصت أنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو، يزعم أنه من أمال وظيفته أو للامتناع عنه.

وكما جاء بالمادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وتابع أحمد أن هناك حالات يتم حبس الراشي حال تقديمه رشوة لم تقبل حيث نصت المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

وكانت نيابة البحر الأحمر، قررت حبس رئيس مدينة مرسى علم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه باستغلال وظيفته وتقاضيه رشوة لإنهاء تراخيص محل تجارى بمدينة مرسى علم، كما أمرت النيابة العامة بإيداع المتهم بقسم شرطة القصير لاستكمال التحقيقات معه.

وكان قد قام ضباط هيئة الرقابة الإدارية بضبط رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم لحصوله على مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية التي تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل.

وقام المتهم باستغلال سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته، وعرض عليه مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن القرارات المنظمة الصادرة من محافظ البحر الأحمر في شأن تنظيم بعض الأنشطة المرخص بها للمحال داخل المناطق السكنية.
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