بـ الفرو البني.. داليا مصطفى تتألق من فوق الثلوج عبر إنستجرام.. شاهد





وظهرت بها داليا مصطفى ، ببنطال أنيق من الجلد الفضى، ومرتدية فوقة جاكيت من الفرو الذي يظهر جمالها، وانتعلت هاف بوت باللون الرمادى الفاتح، كما حملت حقيبة لليد باللون الأسود.





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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على الألوان الرمادية كآيشادو للعيون مع أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.





وتركت شعرها البني القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز جمال ملامحها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بإطلالها الأنيقة والبسيطة فقط.



