سهير شلبي تكشف تفاصيل قصة حبها مع زوجها الإعلامى الراحل أحمد سمير

كشفت الإعلامية سهير شلبي، عن تفاصيل قصة الحب التى جمعتها مع الإعلامى الراحل أحمد سمير.





وأضافت سهير خلال حوارها مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار" أن الحب يحسد، لأنني تعرضت للكثير من المواقف مع زوجي الإعلامي الراحل أحمد سمير، وعانينا كثيرًا من الحسد، مشيرة إلى أن قصص الحب الحقيقية، لا بد أن تحدث فيها صدمة أو كارثة حتى تخلد.





وأشارت إلى أن زوجها لم يأت مثله، لأنه رجل فيه كل الصفات الجميلة من التفكير الصائب والشخصية والطلة والهيبة والمهنية والحب والرومانسية.





ونوهت الإعلامية إلى أن أول شرارة حب بدأت بينهما كانت في استديو 8 خلال تقديمها "السهرة المفتوحة" وهو داخل الاستديو ليقدم موجز الأنباء وتلاقت أعينهما وكانت هذه هي البداية، وكانت وقتها صغيرة في السن جدًا.





وعن الجانب الرومانسي أوضحت أنه لم يكن يناديها باسمها إلا نادرًا ولكنه كان يناديها دائمًا بـ"يا حبيبتي"، وطالبت بالعودة إلى الرومانسية لأنها مبعث السعادة.