"قضايا أفريقية من منظور جغرافي".. مؤتمر دولي تنظمه كلية البنات

تنظم كلية البنات للاداب والعلوم والتربية المؤتمر الدولي الرابع لقطاع الدراسات العليا بحوث المستقبل واجندة افريقيا 2063 وافاق التكامل والتنمية خلال الفترة من 28_29 مارس 2020 بعنوان "قضايا افريقية من منظور جغرافي".





يقام المؤتمر برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر الدكتورة رقية شلبي عميدة الكلية ومقرر المؤتمر الدكتورة حنان الشاعر وكلية الكلية للدراسات العليا والبحوث .



