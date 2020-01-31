AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"قضايا أفريقية من منظور جغرافي".. مؤتمر دولي تنظمه كلية البنات

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:01 ص
كلية البنات للاداب
كلية البنات للاداب والعلوم
Advertisements
حسام الفقي
تنظم كلية البنات للاداب والعلوم والتربية المؤتمر الدولي الرابع لقطاع الدراسات العليا بحوث المستقبل واجندة افريقيا 2063 وافاق التكامل والتنمية خلال الفترة من 28_29 مارس 2020 بعنوان "قضايا افريقية من منظور جغرافي".

يقام المؤتمر برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر الدكتورة رقية شلبي عميدة الكلية ومقرر المؤتمر الدكتورة حنان الشاعر وكلية الكلية للدراسات العليا والبحوث .

وآخر موعد لارسال البحث كاملا يوم 1_3-2020 علما بأن التسجيل وارسال الملخصات مفتوح الان علي موقع المؤتمر علي بنك المعرفة واشعار بقبول المستخلص خلال اسبوع من وصول المستخلص لادارة المؤتمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجارة عين شمس تفتتح مؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

عميد تجارة عين شمس: يمكن تطبيق معايير التميز المؤسسي من خلال التحول الرقمي

انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس.. مارس المقبل

غدا فتح باب التسجيل للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بـ"بنات عين شمس"

المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس.. مارس المقبل

تربية حلوان تنظم مؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم 26 فبراير

ترشيحاتنا

العمر مثل الورقة.. عدلي القيعي يوجه رسالة مهمة لـ صالح جمعة

الرزق مالوش توقيت.. مفاجأة رجل أعمال سعودي لـ شاب يعمل سائقًا في أوبر

هل يجوز الصلاة بعد الوتر بدون نوم؟ الإفتاء تضع حلا فقهيا

شاهد.. تركيب زجاج مضاد للرصاص في مطعم وجبات سريعة شهير لهذا السبب

بعد خطبتها لشاب مصري.. 20 إطلالة مميزة لـ جينفر جيتس

رسميا.. وادي دجلة يتعاقد مع الهولندي رودني أنتوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يشعل النار في عشيقته الروسية بعد رغبتها في إنهاء العلاقة

لتجنب عدوى فيروس كورونا.. هذا هو المكان الأكثر أمانًا على متن الطائرة

شاهد .. شاكيرا وجينفير لوبيز قبل حفلهما المنتظر في Super bowl