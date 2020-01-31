وكيل نقابة الأسنان يستقيل من عضوية المجلس ويتنازل عن الترشح على مقعد النقيب

أعلن الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، في بيان، استقالته من عضوية مجلس النقابة، والتنازل عن الترشح على منصب نقيب عام أطباء أسنان مصر، بانتخابات التجديد النصفي، المقرر لها 26 مارس المقبل، موجها الشكر والاعتذار عن أى تقصير خلال ست سنوات داخل أروقة النقابة العامة لأطباء الأسنان، كأمين عام ووكيل للنقابة، وأمين عام لاتحاد نقابات المهن الطبية.





وأوضح مجدى، أنه بذلك ينهى ارتباطه بالنقابة، وبأى تيار انتخابي داخلها، لعدم قدرته على استكمال فترته الانتخابية فى تلك الأجواء الضبابية.









يذكر أن الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، أحد أعضاء تيار المستقبل، وهو تيار الأغلبية داخل مجلس النقابة العامة، والذى ترشح على رأس قائمتهم الدكتور إيهاب هيكل على مقعد النقيب العام، وهو نفسه المقعد الذى أعلن الدكتور مجدى ترشحه عليه.





واغلقت النقابة العامة لأطباء الأسنان، ، امس الخميس، باب التنازلات بين المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، تمهيدا ليتم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، الخميس 6 فبراير 2020، بالإضافة إلى إجراء عمليات التصويت بانتخابات الخميس 26 مارس المقبل، بجانب الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، الجمعة 27 مارس المقبل.