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رياضة

مرتضى منصور: أتمنى التوفيق لـ الأهلي أمام الهلال السوداني..فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:15 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تمنياته بالتوفيق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الأخيرة لدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض الأهلي لقاءً مهمًا ضد الهلال السوداني.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك: "أتمنى للنادي الأهلي التوفيق أمام الهلال السوداني ويكون فريقين مصريين في النهائي".

واختتم: "طالما أنت تواجه فريقا غير مصري، المشاعر الطبيعية أن أتمنى الفوز للأهلي".
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