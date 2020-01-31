شاهد .. شاكيرا وجينفير لوبيز قبل حفلهما المنتظر في Super bowl

قبل حفلهما المنتظر بعد أيام.





وصرح القائمون على الحفل" لموقع Et الأجنبي بأن الحفل سيبدأ قي تمام الساعة 3 ونصف ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الامريكية ويتم إذاعته لايف عبر قنوات فوكس الأمريكية و شبكة Hulu.





وأشاروا إلى ان شاكيرا وجينيفر لوبيز ستقدمان فقرات استعراضية مبهرة، لافتين إلى أن البروفات الخاصة بها بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي.



