شاهد .. شاكيرا وجينفير لوبيز قبل حفلهما المنتظر في Super bowl

نشرت النجمة العالمية جينفير لوبيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بالنجمة العالمية شاكيرا قبل حفلهما المنتظر بعد أيام.
وصرح القائمون على الحفل" لموقع Et الأجنبي بأن الحفل سيبدأ قي تمام الساعة 3 ونصف ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الامريكية ويتم إذاعته لايف عبر قنوات فوكس الأمريكية و شبكة Hulu.
وأشاروا إلى ان شاكيرا وجينيفر لوبيز ستقدمان فقرات استعراضية مبهرة، لافتين إلى أن البروفات الخاصة بها بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي.
ومن المقرر إقامة حفل افتتاح دورة العاب جديدة لـ super bowl في الثاني من شهر فبراير المقبل.