تفاصيل حفظ التحقيقات فى قضية نقيب معلمي بورسعيد ..شاهد

حصل صدى البلد على صورة من قرار حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من أحد أولياء الأمور ضد علي الالفي نقيب معلمي بورسعيد بادعاء حصول الأخير على 100 ألف جنيه رشوة لإلحاق أبناء الاول بمدرسة ليسيه الحرية.





كانت النيابة العامة قررت حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد علي حسن الألفي نقيب معلمي بورسعيد من خالد الجمل ولي أمر ثلاثه طلاب يدعي تقاضيه رشوة 100 ألف جنيه لالحاق أبنائه بمدرسة ليسيه الحرية وهو ما نفاه في التحقيقات واكد عدم تقاضي الالفي منه المبلغ مباشرة متهما وسيطا ثبت وجود خلاف مالية بينهما على شراكة ليس للالفي علاقة بها مطلقا.





وفي ذات السياق كان اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أصدر قرارا بإحالة معلمة للتحقيق و إيقافها عن العمل لنشرها خبرا كاذبا أساء الي نقيب المعلمين بالمحافظة





وكان علي الالفي نقيب معلمي بورسعيد تقدم بمذكرة الي محافظ بورسعيد بصفته يتضرر خلالها من المعلمة سوزان عطية مدرسة المجال الصناعى بمدرسة محمد السيد لقيامها بنشر خبر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بادعاء إحالة النقيب للنيابة العامة لاتهامه بتقاضي رشوة من ولي أمر لالحاق أبنائهم بمدرسة ليسيه الحرية





وبعرض المذكرة علي اللواء عادل الغضبان أصدر قراره بإيقاف المعلمة عن العمل وإحالتها للتحقيق تجاه ما بدر منها تجاه نقيب المعلمين من نشر أخبار كاذبة مست سمعته .





وأكد نقيب معلمي بورسعيد و البرلماني السابق تقدمه بـ 3 بلاغات ضد مجلس إدارة مدارس الليسية بمحافظة بورسعيد وولي الأمر صاحب البلاغ الكاذب ضده بادعاء تقاضيه رشوة لالحاق أبنائه الثلاث بالمدرسة و سيدة نشرت البلاغ الكاذب وروجته على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و المواقع غير المرخصة.





وأضاف في تصريحات عبر اتصال هاتفي أن الواقعة لا تخرج عن بلاغ كاذب من شخص وهو ولي الأمر تربطه بمعلم يدعي خالد يعمل بسهل الطينة علاقة عمل ومعاملات مالية خاصة استولي خلالها الاخير علي المبلغ من ولي الأمر لخلاف بينهما وحاول الاخر استعادته فصورت له هواجسه أن الزج باسمي سيمكنه من استعادة المبلغ و الذي سبق وان حصل المعلم منه علي أضعافه وهو ما اقرا به أمام النيابة العامة ونفيا علاقتي بالأمر .





وأوضح أن شخصا ضعيف النفس من داخل المدرسة ينتمي إلي حزب سياسي حاول استغلال الموقف كعادته مع زملائه و العاملين لتحقيق مكسب سياسي فسرب الورقة الي سيدة يتعاون معها وادعت علاقتها بالإعلام وتدير عددا من صفحات التواصل واتفقا علي تشويه صورتي رغم تاكده من حفظ النيابة العامة للبلاغ لكيديته.





وشدد نقيب معلمي بورسعيد على عدم تراجعه أو تنازله عن البلاغات المقدمة منه تجاه المتسببين بشكل مباشر في تشويه صورته بادعاء حصوله على رشوة 100 ألف جنيه.





وابدى عضو مجلس الشورى السابق ونقيب معلمي بورسعيد استياءه الشديد وحزنه من الواقعة التي استهدفت النيل من سمعته وشرفه الذي فشل أعضاء الجماعة الإرهابية يوم اعتلائهم سدة الحكم و استيلائهم علي نقابة المعلمين الفرعية ببورسعيد النيل منه ومن ذمته المالية برغم كافة محاولاتهم إلا أنهم اقروا واعترفوا بنزاهته و ذمته المالية وأعضاء مجلس الادارة وقتها.





وأشار أن بورسعيد تشهد له خلال رحلة عمله السياسى و المهني و النقابي و البرلمانى خلال 50 عاما من الكفاح علي حد وصفه بعدم الدخول في تلك المهاترات نهائيا وهو من كان يملك في أوقات طويلة زمام الأمور تحت يديه لتحقيق مكاسب تفوق ذلك ان أراد





وعن حقيقة الواقعة قال: إنه فوجئ باتصال هاتفي من نيابة الشرق يفيد أن هناك بلاغا مقدما من أحد الأشخاص يدعي خلاله حصوله علي رشوة لالحاق ابنائه بمدارس الليسيه فما كان منه إلا أن أرسل محاميه القانوني لحضور التحقيق و الذي تبين كذب ادعاء الرجل وإقراره بأن من حصل منه علي المبلغ معلم صديق له بادعاء منحه لنقيب المعلمين نافيا وجود أي علاقة له بالنقيب أو علمه حصوله علي المبلغ من عدمه





وأكد أن النيابة بدورها استدعت المعلم المذكور لمواجهته بأقوال الشاكي فأقر بعدم صحتها ونفي علاقة نقيب المعلمين بالواقعة جملة وتفصيلا وأوضح وجود علاقة عمل خاص بينه وبين الشاكي وخلافات مادية مما دفعه لتقديم تلك البلاغ ظنا منه أن دخول اسم نقيب المعلمين سيكون وسيلة ضغط لحل الخلافات المالية مع المعلم



