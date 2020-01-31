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رياضة

كأس فرنسا.. ليون آخر المتأهلين لربع النهائي بفوز قاتل على نيس ويضرب موعدا مع مارسيليا

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تأهل فريق ليون إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا، بعد فوزه القاتل على مضيفه نيس بهدفين لهدف في الوقت الضائع، ضمن ثمن النهائي المسابقة المحلية.

منح موسى ديمبيلي هدف التقدم لصالح ليون في الدقيقة 15، قبل أن يسجل الجزائري آدم وناس بالدقيقة 89 هدف التعادل لصالح نيس.

وأهدى النجم حسام عوار هدف التأهل في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء لصالح ليون.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي التي أقيمت قبيل انطلاق المباراة، عن حلول رين حامل اللقب ضيفا على بيلفور من الدرجة الرابعة، في حين يواجه الوصيف باريس سان جرمان مع مضيفه ديجون، ويلعب ليون في ضيافة مرسيليا، وإيبينال من الدرجة الرابعة على أرض سانت إتيان.

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