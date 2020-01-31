ميسي يصبح أول لاعب في التاريخ يحقق فوزه الـ500 مع فريق إسباني

تأهل نادي برشلونة لدور ربع النهائي، من بطولة كأس ملك إسبانيا ، بإقصائه مضيفه نادي ليجانيس بفوزه عليه بخماسية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ 16.





باغت الفرنسي جريزمان الضيوف بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة من زميله نيلسون سيميدو .





وفي الدقيقة 27، ضاعف الفرنسي الآخر لينجليه تقدم فريقه بإضافته الهدف الثاني ، من ضربة ركنية نفذها قائد الفريق ليونيل ميسي ، ليقابلها لينجليه برأسه معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه.





وفي الشوط الثاني، أضاف ليونيل ميسي الهدف الثالث للبارسا في الدقيقة 59 بعد مراوغته لمدافعي ليجانيس ، ليضيف بعدها البرازيلي أرثور الهدف الرابع في الدقيقة 77 ، قبل أن يعود ميسي ليختتم مهرجان الأهداف بهدف خامس وثان له في الدقيقة 89 ، ليؤكد تأهل فريقه للدور القادم





وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب في التاريخ يفوز بـ500 مباراة في جميع المسابقات مع فريق إسباني.



