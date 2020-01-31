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رياضة

ميسي يصبح أول لاعب في التاريخ يحقق فوزه الـ500 مع فريق إسباني

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:21 ص
ميسي
ميسي
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أحمد هاني
تأهل نادي برشلونة لدور ربع النهائي، من بطولة كأس ملك إسبانيا ، بإقصائه مضيفه نادي ليجانيس بفوزه عليه بخماسية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ 16.

باغت الفرنسي جريزمان الضيوف بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة من زميله نيلسون سيميدو .

وفي الدقيقة 27، ضاعف الفرنسي الآخر لينجليه تقدم فريقه بإضافته الهدف الثاني ، من ضربة ركنية نفذها قائد الفريق ليونيل ميسي ، ليقابلها لينجليه برأسه معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه.

وفي الشوط الثاني، أضاف ليونيل ميسي الهدف الثالث للبارسا في الدقيقة 59 بعد مراوغته لمدافعي ليجانيس ، ليضيف بعدها البرازيلي أرثور الهدف الرابع في الدقيقة 77 ، قبل أن يعود ميسي ليختتم مهرجان الأهداف بهدف خامس وثان له في الدقيقة 89 ، ليؤكد تأهل فريقه للدور القادم

وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب في التاريخ يفوز بـ500 مباراة في جميع المسابقات مع فريق إسباني.

وتقام قرعة دور ربع النهائي مساء اليوم الجمعة الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير.
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