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فن

مع تونا.. شيكو يبهر متابعيه بصورة مع آيتن عامر

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:27 ص
ايتن عامر وشيكو
ايتن عامر وشيكو
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مصطفى كرم
شارك الفنان هشام محمد " شيكو" جمهوره صورة جديدة له مع الفنانة ايتن عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر شيكو مع ايتن عامر فى الصورة من كواليس مسرحية عطل فني وعلق على الصورة قائلا "التونا من كواليس عطل فني". 

وحازت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "مسرحية جميلة" و " منورين" و "ان شاء الله تكسروا الدنيا" و " عسلات". 

مسرحية عطل فني" بطولة شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، آيتن عامر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.
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