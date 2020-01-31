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فن

بعد يوم من طرحه.. برومو أغنية هيعيش يفتكرني لـ عمرو دياب يحقق نصف مليون مشاهدة

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:07 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
حقق برومو اغنية هيعيش يفتكرني للنجم عمرو دياب 549 الف مشاهدة بعد مرور يوم على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، من البومه الجديد سهرانين.

وبمجرد صدور الاغنية تصدر عمرو دياب لائحة محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي ، وهي من كلمات تامر حسين، الحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي. 

وتقول كلمات أغنية "هيعيش يفتكرني": "أنا قُلت اللى محدش قاله.. وعملت اللى محدش عمله.. يفارقنى انا راضى وماله.. بكرة هيعرف غلطة عمره".

ومن المقرر احياء الهضبة لحفل غنائي يوم 29 فبراير بمركز المنارة وهو اول حفل بعد طرح الالبوم كاملا في الثاني عشر من شهر فبراير المقبل. 
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