أمل بوشوشة في لوك مشابه للهندية بريانكا شوبرا ..شاهد

نشرت الفنانة الجزائرية امل بوشوشة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بإطلالة كاجوال.





وشبه متابعو امل بوشوشة اللوك الخاص بها بنجمة بوليوود بريانكا شوبرا ، لافتين الى ان امل بوشوشة تشبها في لون البشرة السمراء والشعر والملامح ايضا خاصة بعد خسارة الكثير من وزنها.





وعلى صعيد آخر، عرض لأمل بوشوشة منذ فترة مسلسل دولار الذي جمعها بالممثل والمذيع اللباني عادل كرم.





تدور الأحداث في إطار درامي تشويقي حول شابة لبنانية تعمل في أحد البنوك وتلتقي بأحد العملاء الذي بدوره يغيّر حياتها رأسًا على عقب.



