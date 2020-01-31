AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمل بوشوشة في لوك مشابه للهندية بريانكا شوبرا ..شاهد

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:38 ص
امل بوشوشة
امل بوشوشة
Advertisements
شروق ابراهيم
نشرت الفنانة الجزائرية امل بوشوشة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بإطلالة كاجوال.

وشبه متابعو امل بوشوشة اللوك الخاص بها بنجمة بوليوود بريانكا شوبرا، لافتين الى ان امل بوشوشة تشبها في لون البشرة السمراء والشعر والملامح ايضا خاصة بعد خسارة الكثير من وزنها. 

وعلى صعيد آخر، عرض لأمل بوشوشة منذ فترة مسلسل دولار الذي جمعها بالممثل والمذيع اللباني عادل كرم.

تدور الأحداث في إطار درامي تشويقي حول شابة لبنانية تعمل في أحد البنوك وتلتقي بأحد العملاء الذي بدوره يغيّر حياتها رأسًا على عقب.

أمل بوشوشة في لوك مشابه للهندية بريانكا شوبرا ..شاهد
أمل بوشوشة في لوك مشابه للهندية بريانكا شوبرا ..شاهد
أمل بوشوشة في لوك مشابه للهندية بريانكا شوبرا ..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكريم بريانكا شوبرا في مهرجان مراكش السينمائى

كولومبيا تحصد الجائزة الكبرى في مهرجان مراكش السينمائي

شاهد.. بريانكا شوبرا تتألق في أحدث إطلالاتها

ترشيحاتنا

رسالة للخطيب واستقبال دبلوماسي.. لقطات من الساعات الأولى للأهلي في السودان

استشارى أمراض جلدية يقدم وصفة سحرية لعلاج حب الشباب

اخبار الفن .. طبيب أصالة يكشف حقيقة ارتباطها به.. عمرو دياب يتصدر التريند الأول بـ هيعيش يفتكرني

الصين لدول العالم: لا تبالغوا في ردود فعلكم بسبب كورونا

بالتزامن مع كورونا.. حملات الكترونية ضد شيّ الكلاب حية في الصين

بعثة الأهلي تصل إلى السودان وسط استقبال جماهيري حافل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتزامن مع كورونا.. حملات الكترونية ضد شيّ الكلاب حية في الصين

رجل يشعل النار في عشيقته الروسية بعد رغبتها في إنهاء العلاقة

لتجنب عدوى فيروس كورونا.. هذا هو المكان الأكثر أمانًا على متن الطائرة