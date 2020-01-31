بيومي يكشف تعليمات جوميز فى مباراة الاسماعيلى والانتاج الحربي

علق محمد بيومى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على فوز فريقه أمام الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الـ 15 بالدوري المصري.





وأكد «بيومي» أن تعليمات المدير الفنى الفرنسي ديديه جوميز كانت متمثلة فى التمركز بوسط الملعب لمساندة زملائه بالجانب الدفاعى والهجومى.





وقال: «فريق الإنتاج متماسك للغاية وأرى أن الانتصار عليه يعد بمثابة الست نقاط وليس ثلاثا».





وأضاف: «الفوز يعود لعدة أسباب أهمها نجاح اللاعبين فى تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بجانب المجهود القتالي للجميع فى الملعب».



