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تعليم

أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم ينطلق اليوم بكرنفال بميدان قارون..صور

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:51 ص
أسبوع فتيات الجامعات
أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تبدأ عصر اليوم الجمعة  فعاليات "أسبوع  فتيات الجامعات" الخامس للجامعات المصرية، والذي تنظمه جامعة الفيوم، برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، ومحافظة الفيوم، وبمشاركة 3500 طالبة جامعية من ممثلي 30 جامعة حكومية

 

تبدأ الفعاليات ٣ عصرًا بكرنفال الجامعات المشاركة (مسار الكرنفال من جامعة الفيوم حتى ميدان قارون)، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد شديد رئيس جامعة الفيوم.

ويتم تدشين مبادرة النقل غير الألي(الدراجات) يوم السبت الموافق 1/2/2020 الساعة 3 عصراَ بجامعة الفيوم، بحضور السيدة وزيرة البيئة.

 

ثم الافتتاح بالاستاد الرياضي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك يوم السبت الموافق 1/2/2020، الساعة 5 مساءً.


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