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تعليم

السبت...جامعة حلوان تشارك في الملتقى الرياضى للطلاب الوافدين

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:55 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

مع اقتراب نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية للعام الدراسى ٢٠٢٠ وإعلان الجامعات الأنشطة الصيفية للطلاب، أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بـ جامعة حلوان عن إقامتها "الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين.


وأوضحت إدارة الوافدين أن الملتقى يقام خلال الفترة من ١ إلى ٤ فبراير ٢٠٢٠ بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك فى إطار حرص ادارة الوافدين بـ جامعة حلوان على تقديم أفضل خدمة للطلاب وجذب الوافدين للجامعة والعمل على زيادة موارد الجامعة والارتقاء بها.


وأشارت الإدارة أنه على الطلاب الراغبين بالاشتراك من مختلف كليات جامعة حلوان سرعة التقدم لتسجيل أسمائهم بإدارة الوافدين بالجامعة.

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