لاعب كرة عالمي يطيح بـ سيلينا جوميز من صدارة الأكثر متابعة بـ انستجرام

اطاح لاعب الكرة العالمي كريستيانو رونالدو بالنجمة العالمية سيلينا جوميز من صدارة موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من حيث عدد المتابعين، بوصول عدد متابعي اللاعب البرتغالي لـ 200 مليون شخص.





وتراجعت سيلينا جوميز 3 مراكز ، باحتلالها المركز الرابع بـ 167 مليون متابع أما في المركز الثاني جاءت منافستها المغنية الامريكية اريانا غراندي بـ 173 مليون.





واحتل المركز الرابع الثالث النجم العالمي دوين جونسون الشهير بـ ذا روك بـ 170 مليون متابع من جميع أنحاء العالم.



