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محافظات

اليوم .. تكريم الثالث عالميا فى ألعاب القوى باحتفالية المحبة والسلام في دمنهور.. صور

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:50 ص
تكريم الثالث على
تكريم الثالث على العالم فى ألعاب القوى
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جمالات الدمنهوري
ينظم مركز الابداع بدمنهور مساء اليوم الجمعة احتفالية كبرى بعنوان "المحبة والسلام" وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء تحت رعاية وبحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والعديد من القيادات التنفيذية والنقباء ووكلاء الوزارة بمحافظة البحيرة وأفراد بيت العيلة.

ومن جانبها أوضحت" ياسمين الشباسى "مدير مركز الإبداع بدمنهور أن برنامج الاحتفالية يتضمن عرضا فنيا يجمع بين كنيسة الملاك وتواشيح دينية لطلبة منطقة الازهرية بالبحيرة لكورال "ايد وحدة"بالإضافة إلى عرض باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والانشاد ديني والترانيم. 

واضافت" الشباسى" بأنه استكمالا للروح الوطنية التي تسود مصرنا الحبيبة، سوف يكرم مركز الإبداع الفني بدمنهور البطل مصطفى صبحي عبد الوهاب  أحد أبطال متحدي الإعاقة وذلك لحصوله على المركز الثاني على مستوى أفريقيا والثالث على العالم في ألعاب القوى وأول جمهورية في كرة الجرس.

وأشارت إلى اهدائه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة . وذلك بحضور وتشريف معالي اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والعديد من القيادات التنفيذية والنقباء ووكلاء الوزارة بمحافظة البحيرة وأفراد بيت العيلة.

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