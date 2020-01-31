رجل يشعل النار في عشيقته الروسية بعد رغبتها في إنهاء العلاقة

كما يقال "الجزاء من جنس العمل".. ظنت امرأة روسية أنها ستخون زوجها لفترة ثم تنهي علاقتها المحرمة وتعود لحياتها وكأن شيئًا لم يحدث.









لكن جاءت المصادفة، بأن تفضح الروسية «تتيانا أوسكينا» البالغة من العمر 39 عامًا ولكن بعقاب شديد القسوة، فعندما ذهبت لإخبار عشيقها برغبتها في إنهاء العلاقة لم يتمالك نفسه وأصابه الجنون فقرر الانتقام منها.





سحبها بقوة من ذراعها إلى غرفة فندق مجبرة وفقًا لمقطع تم التقاطه عن طريق كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق وفقًا للدايلي ميل، وبعد لحظات خرجت مشتعلة بالنيران.





فقد طار عقله عندما أخبرته برغبتها في البعد عنه وحدثته عن حبها لزوجها وعدم رغبتها في خيانته، فملأت الغيرة قلبه وأراد تشويهها بإشعال النيران بها.





لم يعلم زوجها بخيانتها له إلا بعد تلك الحادثة، حيث دخلت الزوجة في حالة حرجة بحروق بالغة بنسبة 35%، لكن الشرطة رفضت زيارة زوجها لها.