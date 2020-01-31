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فن

اخبار الفن .. طبيب أصالة يكشف حقيقة ارتباطها به.. عمرو دياب يتصدر التريند الأول بـ هيعيش يفتكرني

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:45 ص
اصالة
اصالة
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شروق إبراهيم
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:




حسم الطبيب فادي نصر الجدل حول الشائعات التي تلاحقه وتشير الى ارتباطه بالفنانة السورية اصالة نصري التي تعد احد مرضاه، من خلال حوار مع الاعلامية بوسي شلبي.




أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور عن قائمة نجوم ونجمات هوليوود الذين سيشاركون في تقديم جوائز حفل الاوسكار الـ92، المقرر اقامته يوم 10 فبراير المقبل بمسرح دولبي.




حقق برومو اغنية هيعيش يفتكرني للنجم عمرو دياب 549 ألف مشاهدة بعد مرور يوم على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، من البومه الجديد سهرانين



نشرت النجمة العالمية جينفير لوبيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بالنجمة العالمية شاكيرا قبل حفلهما المنتظر بعد أيام. 



نشرت خبيرة التجميل امنية عبد المنعم صورة تجمعها مع زوجها الفنان محمود العسيلي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مرتدية هوت شورت في شهر العسل.
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شاهد.. برومو أغنية هيعيش يفتكرنى لـ عمرو دياب

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