قبل مواجهة الأهلي للهلال السوداني..هاشتاج "افريقيا لروح الشهيد" يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #افريقيا_لروح_الشهيد قبل مواجهة الاهلي لفريق الهلال السوداني في مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :أكبر حافز ليكم علشان تحققوا الفوز تكريما للشهداء

‎#افريقيا_لروح_الشهيد..العبوا بروح الشهداء اللي اخر حاجة كانوا بيقولوها " اللاعيبة"..‏الجمهور لما قال أنت بتلعب للأهلي إياك تنسى الأمجاد ، مكانش من فرااغ ، كونوا على قدر المسؤولية..علشان خاطر أربعه وسبعين شهيد راحوا علشان حبهم للأهلي.