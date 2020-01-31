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رياضة

قبل مواجهة الأهلي للهلال السوداني..هاشتاج "افريقيا لروح الشهيد" يتصدر تويتر

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:25 ص
الاهلي
الاهلي
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #افريقيا_لروح_الشهيد قبل مواجهة الاهلي لفريق الهلال السوداني في مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :أكبر حافز ليكم علشان تحققوا الفوز تكريما للشهداء

 ‎#افريقيا_لروح_الشهيد..العبوا بروح الشهداء اللي اخر حاجة كانوا بيقولوها " اللاعيبة"..‏الجمهور لما قال أنت بتلعب للأهلي إياك تنسى الأمجاد ، مكانش من فرااغ ، كونوا على قدر المسؤولية..علشان خاطر أربعه وسبعين شهيد راحوا علشان حبهم للأهلي.

وطالب آخرون لاعبي المارد الأحمر بأن يكملوا المشوار ..‏بطولة ورا بطولة حلمك ملوش نهاية.

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