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فن

بالبدلة .. رامي جمال يبهر متابعيه .. والجمهور يعلق

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:11 ص
رامي جمال
رامي جمال
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مصطفى كرم
نشر الفنان رامي جمال صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وحازت الصورة التي ظهر بها رامي جمال مرتديا بدله اعجابا وردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "احلى رامي" و "قمررر والله" و " الالبوم امتا يا رامي" و " منور ياعم الناس" و "ما شاء الله ربنا يسعدك".

وكشف الفنان رامي جمال، عن  إصابته بمرض البهاق، الذي يؤثر على الشكل العام بسبب تغير لون الجلد وظهور بقع فاتحة وغامقة به.

ويستعد رامي جمال الآن لطرح أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة المقبلة، بعد ألبوم "ليالينا" عام 2018.
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