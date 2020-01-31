أقاتل بالدعاء.. إيمي طلعت زكريا تتألق في أحدث ظهور





وظهرت إيمي طلعت زكريا بإطلالة جذابة بإرتدائها جاكت ممتزجا بالفرو واضعه ميكب خفيفا علي وجهها مع احمر الشفاه لابراز انوثتها.





وعلقت على الصورة قائلة "إني اقاتل بالدعاء وإني بإذن الله منتصر".





يذكر أن احدث أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.





وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض

شاركت الفنانة إيمي، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، جمهورها صورة جديدة لها حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.