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توك شو

10 آلاف شقة.. الحكومة تعلن خبرا سارا لموظفي العاصمة الإدارية

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:58 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
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قسم التوك شو
كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مفاجآت سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية، وقال إنه سيكون هناك حزمة من الحوافز للأجهزة المعنية بالدولة مؤكدا أنه سيتم الكشف عن تفاصيل انتقال موظفي الجهاز الإداري بالدولة خلال الشهر المقبل. 

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن الحكومة قامت بتوفير عشرة آلاف شقة كاملة التشطيبات وتخصص للموظفين بتسهيلات في السداد وبأسعار مميزة غير شاملة أسعار المرافق أو الأرض.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الموظف الذي يرغب أن يستمر بمنزله ستقوم الحكومة المصرية بإعطائه بدل إنتقال يضاف إلى راتبه.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدرجات الوظيفية تختلف فالقيادات يوجد لهم وسيلة انتقال أما الموظفون فستكون عن طريق بدل الانتقال.  

ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بسرعة انتهاء الوزارات المعنية من إعداد حزمة الحوافز التى سيتم منحها للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة، وذلك تمهيدًا للإعلان عن تلك الحوافز خلال أسابيع قليلة. 
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