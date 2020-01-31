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بين الناس

أهالي شارع الشيشيني بفيصل يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد منير شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد عن انتشار الكلاب الضالة بشارع الشيشينى المتفرع من المريوطية فيصل بمحافظة الجيزة.

وقال منير في شكواه: "نحن سكان شارع الشيشيني نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة وتم تقديم العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى".

وطالب القارئ المسئولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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