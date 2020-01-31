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توك شو

طالب بالإعدادية يروي تفاصيل انفجار قرنية عينه فى فسحة الامتحان

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:08 ص
الطالب أحمد رضا
الطالب أحمد رضا
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قسم التوك شو

قال الطالب أحمد رضا، بالصف الثاني الإعدادي، إنه تعرض لحادث انفجار في قرنية العين، وذلك بعد أن قام أحد زملائه بضربه بحقيبته التي كانت تحتوي على برجل، وهو ما أدى لانفجار القرنية، موضحًا أن هذه الحادثة تمت خلال الفسحة بين الامتحانات بالمدرسة.


وأضاف أحمد رضا، خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه سقط مغشيًا عليه، وعندما فاق سألته المدرسة « أنت كويس كمل الامتحان وبعد كده روح» وأن المدرسة سألته إذا كان بحيازته مالًا ليستقل «توك توك» ويذهب إلى المستشفى، وأضاف أحمد: «أنا خفت فروحت لوالدتي على البيت».

وفى نفس السياق أكدت والدة الطالب أحمد الذي اعتدى عليه أحد الطلاب بالمدرسة وفقد عينه أن ابنها جاء الإثنين الماضي وكان به إصابة في العين مع نزول دماء من عينيه لافتة أنها ذهبت به إلى مستشفى النور المحمدي وبالكشف تبين الإصابة بانفجار في العين.

وأضافت  الطبيب قد اكد لي أنني لو لم أقم  بإجراء عملية جراحية لأبني لن يستطيع الإبصار وعلى الفور قمت بالاتصال على والده ولم يكن يعلم ما حدث.

وتابعت والدة الطالب أن أحمد أجرى أشعة على المخ ودخل العمليات واستمرت العملية لأكثر من 3 ساعات مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالموت لما أصيب ابنها.

وقالت إن الذي اعتدى على ابني كان يمارس أسلوب البلطجة على زملائه وقام بضرب ابني بحقيبة صغيرة كان بها "برجل" جاء في عين ابني وتسبب في تلك الإصابة.

وأضافت: قمنا بتحرير محضر ضد إدارة المدرسة وضد الطالب الذي اعتدى على ابني وفي انتظار الحصول على حق ابني. 

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