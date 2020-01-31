والدة الطالب المصاب بانفجار في قرنية العين داخل المدرسة تنهار من البكاء

انهارت والدة الطالب أحمد رضا، بالصف الثاني الإعدادي، الذى تعرض لحادث انفجار في قرنية العين، على الهواء، ودخلت فى حالة بكاء شديد وهى ونجلها المصاب، وقالت إنها لا تحتاج سوي الحصول على حق نجلها، مؤكدة " ابنى عنيه ضاعت" .





أكدت والدة الطالب أحمد الذي اعتدى عليه أحد الطلاب بالمدرسة وفقأ عينه أن ابنها جاء الإثنين الماضي وكان به إصابة في العين مع نزول دماء من عينيه لافتة أنها ذهبت به إلى مستشفى النور المحمدي وبالكشف تبين الإصابة بانفجار في العين.





وقالت: الطبيب قد اكد لي أنني لو لم أقم بإجراء عملية جراحية لابني لن يستطيع الإبصار وعلى الفور قمت بالاتصال على والده ولم يكن يعلم ما حدث.





وتابعت والدة الطالب أن أحمد أجرى أشعة على المخ ودخل العمليات واستمرت العملية لأكثر من 3 ساعات مشيرة إلى أنها كانت تشعر

بالموت لما أصاب ابنها.





وقالت إن الذي اعتدى على ابني كان يمارس أسلوب البلطجة على زملائه وقام بضرب ابني بحقيبة صغيرة كان بها "برجل" جاء في عين ابني وتسبب في تلك الإصابة.





وأضافت: قمنا بتحرير محضر ضد إدارة المدرسة وضد الطالب الذي اعتدى على ابني وفي انتظار الحصول على حق ابني.

فيما قال الطالب أحمد رضا، بالصف الثاني الإعدادي، إنه تعرض لحادث انفجار في قرنية العين، وذلك بعد أن قام أحد زملائه بضربه بحقيبته التي كانت تحتوي على برجل، وهو ما أدى لانفجار القرنية، موضحًا أن هذه الحادثة تمت خلال الفسحة بين الامتحانات بالمدرسة.





وأضاف أحمد رضا، خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه سقط مغشيًا عليه، وعندما فاق سألته المدرسة « أنت كويس كمل الامتحان وبعد كده روح» وأن المدرسة سألته إذا كان بحيازته مالًا ليستقل «توك توك» ويذهب إلى المستشفى، وأضاف أحمد: «أنا خفت فروحت لوالدتي على البيت».



