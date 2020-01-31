أخبار الرياضة.. أحمد عيد عبدالملك يسخر من مرتضى منصور.. إنبي يصدم الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:









سخر أحمد عيد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، من قرار إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور بإرسال قائمة اللاعبين إلى الاتحاد الأفريقي لخوض مواجهة السوبر الأفريقي أمام فريق الترجي التونسي.





وجه مدير الكرة للفريق الأول بنادي إنبي عبدالناصر محمد صدمة قوية إلى النادي الأهلي وذلك بشأن التعاقد مع نجم الفريق البترولي مدافع أسامة جلال.





‏قام محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستخدام «رش طبي» على أجسام اللاعبين، لحمايتهم من لدغات البعوض.





وصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى السودان مساء أمس الخميس وذلك تمهيدا لمواجهة المرتقبة مع نادي الهلال السوداني.





كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن السبب الرئيسي وراء ارسال قائمة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمواجهة الترجي التونسي.





اثار المهاجم المغربي وليد ازارو، مهاجم النادي الأهلي المعار الي الاتفاق السعودي، الجدل في اول مشاركته بالدوري السعودي.