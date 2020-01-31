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مرأة

تتحول إلى الأصفر.. تطوير ضمادات ذكية يتغير لونها للإشارة بوجود عدوى

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:30 م
تتحول إلى الأصفر..
تتحول إلى الأصفر.. تطوير ضمادات ذكية يتغير لونها للإشارة بوج
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أ ش أ
تمكن باحثون في أكاديمية العلوم الصينية في بكين، من تطوير ضمادة ذكية يتغير لونها للإشارة إلى وجود بكتيريا مقاومة للعقاقير أو حساسة للعقاقير، ويمكن بعد ذلك إطلاق المضادات الحيوية أو غيرها من المواد الكيميائية لقتل البكتيريا.

وتبدأ الضمادة الذكية باللون الأخضر، وعند وضعها على الجرح وتكتشف البكتيريا، تتحول إلى اللون الأصفر على مدى أربع ساعات .. وفى حال اكتشفت البكتيريا المقاومة للعقاقير فستتحول إلى اللون الأحمر.

وأصبحت آلية تغيير الألوان هذه ممكنة عن طريق المواد الكيميائية المحملة فى الضمادة .. وغالبا ما تخلق البكتيريا المسببة للأمراض بيئات أكثر حمضية لأنفسها .. لذلك، تحتوى الضمادة الذكية على مؤشر بسيط سيغير الألوان إذ كانت تلك الكائنات موجودة .. وفى هذه الأثناء يتحول لون "نيتروسيفين" الكيميائى الذى تحتويه الضمادة إلى اللون الأحمر عندما يستشعر إنزيما يعرف بإسم " بيتا لاكتاماز"، والذى يتم إنتاجه بكميات كبيرة بواسطة البكتيريا المقاومة للعقاقير.
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