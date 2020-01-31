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منوعات

عرض قميص ارتداه الملك تشارلز الأول عند إعدامه لأول مرة في متحف لندن

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:45 ص
الملك تشارلز الأول
الملك تشارلز الأول
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أ ش أ
يعرض متحف (لندن) للفنون في شهر أكتوبر المقبل، السترة الزرقاء الشاحبة التي ارتداها الملك "تشارلز الأول"، ملك بريطانيا، أثناء إعدامه في 30 من يناير 1649، وذلك بعد مرور 371 عاما.

وقالت ميريل جايتر، أمينة المتحف، إن "السترة الحريرية هي نجمة معرض من المقرر افتتاحه في أكتوبر، والذي سوف ينظر في عمليات الإعدام العلنية التى شهدتها لندن فى الفترة من عام 1196 إلى 1868".

وأوضحت أن المعرض سيحتوي أيضًا على أشياء أخرى للملك؛ بما في ذلك قفازاته ومنديله، فضلا عن تغطية قصص أشخاص آخرين أعدموا معه، إلى جانب رسم خرائط لمواقع الإعدام والأماكن التي تم فيها انتشال الجثث.

يشار إلى أنه تم إعدام تشارلز الأول بقطع رأسه، حيث كان الإعدام تتويجًا للنزاعات السياسية والعسكرية بين الملكيين والبرلمانيين في إنجلترا خلال الحرب الأهلية الإنجليزية، مما أدى إلى القبض على تشارلز الأول ومحاكمته.
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