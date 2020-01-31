ملاهي ديزني في اليابان ترفع أسعار تذاكرها في أبريل المقبل

قررت مدن ملاهي ديزني في اليابان رفع أسعار تذاكرها لاستخدام يوم واحد، اعتبارا من الأول من شهر أبريل القادم.





وذكرت شركة (أوريانتال لاند) المشغلة لمدينتي ملاهي طوكيو ديزنى لاند وديزنى سي أن الزيادة هي الأولى من نوعها منذ عام 2016 باستثناء الزيادات المرتبطة بالضريبة وتأتي من أجل تطوير مدن الملاهي في أعقاب تشغيل أماكن جذب جديدة وتطوير تطبيقات التليفون الذكي.





وبذلك ستكون أسعار التذاكر ليوم واحد للبالغين فوق 18 عاما 8200 ين (75 دولار) بدلا من 7500 ين لكل مدينة ملاهي.



