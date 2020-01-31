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منوعات

ملاهي ديزني في اليابان ترفع أسعار تذاكرها في أبريل المقبل

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:47 ص
ملاهي ديزني في اليابان
ملاهي ديزني في اليابان
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أ ش أ
قررت مدن ملاهي ديزني في اليابان رفع أسعار تذاكرها لاستخدام يوم واحد، اعتبارا من الأول من شهر أبريل القادم.

وذكرت شركة (أوريانتال لاند) المشغلة لمدينتي ملاهي طوكيو ديزنى لاند وديزنى سي أن الزيادة هي الأولى من نوعها منذ عام 2016 باستثناء الزيادات المرتبطة بالضريبة وتأتي من أجل تطوير مدن الملاهي في أعقاب تشغيل أماكن جذب جديدة وتطوير تطبيقات التليفون الذكي.

وبذلك ستكون أسعار التذاكر ليوم واحد للبالغين فوق 18 عاما 8200 ين (75 دولار) بدلا من 7500 ين لكل مدينة ملاهي.

كما سيتم رفع الأسعار بالنسبة للتذاكر للفئة العمرية بين 12 و17 عاما بواقع 400 ين إلى 6900 ين بينما ستكون الأسعار بالنسبة للأطفال بين 4 و11 عاما 4900 ين..كما ستقدم مدن ملاهي ديزني تذاكر مخفضة للأشخاص المعاقين بواقع 6600 ين و5500 ين و3900 ين.
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