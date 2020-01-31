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منوعات

الأمريكيون المرحلون من ووهان الصينية يخضعون لحجر صحي اختياري

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:47 ص
حجر صحي بسبب فيروس
حجر صحي بسبب فيروس كورونا
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أ ش أ
خضع مئات الأمريكيين الذين عادوا لبلادهم بعد ترحيلهم من مدينة (ووهان) الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد لحجر صحي اختياري في قاعدة مارش الجوية في جنوب كاليفورنيا.

وذكرت تقارير إخبارية أن المرحلين ليس مطلوبا منهم البقاء في القاعدة لكن مراكز منع ومكافحة الأمراض في الولايات المتحدة قالت إنه تم مطالبة الركاب بالبقاء ثلاثة أيام تحت الفحص والمراقبة، وأعرب العائدون عن موافقتهم.

وإذا طلب أحد العائدين المغادرة قبل انتهاء فترة الأيام الثلاثة، فسوف تتم مناقشة على أعلى مستوى داخل الحكومة الأمريكية حسبما أعلن مسئولون أمريكيون.

ويتم السماح للعائدين بالمغادرة بعد انتهاء فترة الثلاثة أيام دون ظهور أعراض للإصابة بالفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا أودى حتى الآن بحياة 170 شخصا بجانب إصابة 7700 بالمرض.
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