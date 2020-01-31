AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: تطوير قطاع الغزل والنسيج يسهم في زيادة الصادرات.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:16 ص
القطن
القطن
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور مدحت عنبر أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية أن مصر بدأت في تطوير قطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أنه تم تطوير محالج الفيوم والبحيرة وتم افتتاحها بالفعل.

وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى، أن عدد من شركات الغزل والنسيج  حققت خسائر بشكل كبير خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن الدولة قامت بسداد 540 مليون يورو من أجل تدعيم الشركة القابضة للغزل والنسيج بآلات 540 وسيتم تسليمها في شهر ابريل.

وأشار أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية إلى أن انخفاض مساحة القطن من أكثر من مليون فدان إلى 250 ألف فدان ساهم في تدهور القطاع وذلك لعدم إقبال المزارع على زراعة القطن لانخفاض الربح ولكن مع تطوير القطاع سيعود المزارع مرة أخرى. 

وقال أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية إن الإمكانات الكبيرة لمصر في مجال القطن والغزل والنسيج تساعد على التطوير، لافتا إلى أن مصر لها شهرة عالمية في ذلك ومع تحديث القطاع سيكتفي السوق المحلي وتزيد الصادرات المصرية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ستعود الصناعة إلى مكانتها.. نقابة الغزل والنسيج: الرئيس السيسي مهتم بتطوير القطاع

الغزل والنسيج تستحوذ على خطة إعادة هيكلة قطاع الأعمال

مناقشات موسعة حول تطوير ملف الغزل والنسيج فى مصر في البرلمان

ترشيحاتنا

رسالة للخطيب واستقبال دبلوماسي.. لقطات من الساعات الأولى للأهلي في السودان

على طريقته.. محمد صلاح يحتفل بفوز ليفربول على وست هام

حدث ليلا.. طبيب أصالة يكشف حقيقة ارتباطهما بعد انفصالها عن طارق العريان في ظروف غامضة.. انتحار منسقة إعلامية داخل شقتها بالمعادي والهلال السوداني يوجه رسالة إلى الخطيب قبل مواجهة الأهلي

عرض قميص ارتداه الملك تشارلز الأول عند إعدامه لأول مرة في متحف لندن

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 31 -1 - 2020

فيديوجراف.. لا تعد ولا تحصى .. فوائد القرنبيط الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة أبل Apple تلغي إطلاق منتج مهم جدًا.. تعرف عليه

زوجة محمود العسيلى تتألق بإطلالة كاجوال

الصين تلجأ لاستخدام الروبوت بدلًا من الأطباء لرعاية مصابي كورونا