خبير: تطوير قطاع الغزل والنسيج يسهم في زيادة الصادرات.. فيديو

أكد دكتور مدحت عنبر أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية أن مصر بدأت في تطوير قطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أنه تم تطوير محالج الفيوم والبحيرة وتم افتتاحها بالفعل.





وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى، أن عدد من شركات الغزل والنسيج حققت خسائر بشكل كبير خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن الدولة قامت بسداد 540 مليون يورو من أجل تدعيم الشركة القابضة للغزل والنسيج بآلات 540 وسيتم تسليمها في شهر ابريل.





وأشار أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية إلى أن انخفاض مساحة القطن من أكثر من مليون فدان إلى 250 ألف فدان ساهم في تدهور القطاع وذلك لعدم إقبال المزارع على زراعة القطن لانخفاض الربح ولكن مع تطوير القطاع سيعود المزارع مرة أخرى.



