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أخبار العالم

ماكرون عن خطة السلام الأمريكية: أؤمن بدولتين سياديتين

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:32 ص
ماكرون عن خطة السلام
ماكرون عن خطة السلام الامريكية: أؤمن بدولتين سياديتين
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سمر صالح

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشكوك في احتمال حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين وشكك في نجاح خطة السلام التي كشفت عنها الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

 

وردا على سؤال لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عما إذا كان يؤمن بحل الدولتين قال ماكرون إنه "يؤمن بدولتين سياديتين" ولم يوضح ماكرون ما يقصده.

 

وقال ماكرون أيضا إنه لن يقدم خطته الخاصة، لكنه أشار إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحتاج إلى جهود مضنية من أجل الانطلاق.

 

وردا على سؤال عن خطة ترامب، قال ماكرون "نحتاج إلى الطرفين لصنع السلام لا يمكن تحقيق ذلك في وجود طرف واحد".

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