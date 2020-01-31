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الفيلم الوثائقي قبيلة الغفران يرصد انتهاكات النظام القطري.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:22 ص
الفيلم الوثائقي قبيلة
الفيلم الوثائقي قبيلة الغفران
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محمود محسن
أذاعت فضائية إكسترا نيوز الفيلم الوثائقي "قبيلة الغفران" الذي يتعرض للانتهاكات الضخمة من قبل النظام القطرى؛ حيث يوضح الفيلم أن الانتهاكات تتنوع ما بين سحب الجنسية القطرية، والاعتقال وتجميد الحسابات البنكية والطرد من الأراضي القطرية.

وتضمن الفيلم الوثائقي تاريخ تلك القبيلة فى قطر وطبيعة الأساليب القمعية التى مارسها نظام تميم بن حمد أمير قطر ضدها.

ونشرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية تقريرا حول ما تتعرض له عشيرة الغفران القطرية، أحد فروع قبيلة المرة الكبرى في شبه الجزيرة العربية، وذلك لرفضها دعم الانقلاب الذي نفذه والد الحاكم الحالي حمد بن خليفة، واصفة الأمر بالانتهاك الواضح لحقوق الإنسان.

ونقلت الصحيفة عن المحامي الحقوقي المتواجد بالمملكة المتحدة قوله: إن قطر لا يديرها حاكم جديد بل حرس قديم وممثلون للأمير الأب الذي ما زال حريصًا على معاقبة الأشخاص باستخدام قرارات لا تمثل الدستور القطري.

وكان من بين القرارات التي اتخذها الأمير الأب حمد بن خليفة، حرمان آلاف من المواطنين من حق المواطنة بطريقة غير عادلة، بسبب رفضهم تأييد الانقلاب الذي قام به.

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