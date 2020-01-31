شورتات وملابس غير تقليدية.. أغرب إطلالات المشاهير خلال يناير

الإطلالات التى يظهرن بها فى مختلف المناسبات. تهتم النجمات والمشاهير عادة بمظهرهن وأناقتهن ومتابعة أحدث صيحات الموضة، إلا أن بعضهن يخفقن فى اختيارالتى يظهرن بها فى مختلف المناسبات.





إطلالات النجمات اللاتى أثار بعضها الجدل حول غرابتها وتصميماتها غير التقليدية، أو اختيارهن بعض الملابس غير الملائمة مع فصل الشتاء، فكان أبرزها ما يلى: فقد شهد شهر يناير الكثير من أزياء واللاتى أثار بعضها الجدل حول غرابتها وتصميماتها غير التقليدية، أو اختيارهن بعض الملابس غير الملائمة مع فصل الشتاء، فكان أبرزها ما يلى:





زوجة تامر حسنى ببنطال من الجلد باللون اللبنى الفاتح، ومرتدية معه جاكيت أنيق من الجلد باللون اللبنى والبرتقالى الذى أظهرها بشكل جديد ومختلف عن المعتاد، وحملت حقيبة يد صغيرة باللون البنى الغامق، اختارت بسمة بوسيل، أن تظهر بباروكة بشعر طويل باللون الأسود وتركته منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة. ظهرتببنطال من الجلد باللون اللبنى الفاتح، ومرتدية معه جاكيت أنيق من الجلد باللون اللبنى والبرتقالى الذى أظهرها بشكل جديد ومختلف عن المعتاد، وحملت حقيبة يد صغيرة باللون البنى الغامق، اختارت بسمة بوسيل، أن تظهر بباروكة بشعر طويل باللون الأسود وتركته منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة.





إنجي على إطلالة غريبة ومبهجة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأزرق، بنفس تصميم الشميز، ونسقته مع حذاء غريب يجمع بين اللون الأزرق والفسفوري مما ميز إطلالتها.

اختارت المذيعةإطلالة غريبة ومبهجة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأزرق، بنفس تصميم الشميز، ونسقته مع حذاء غريب يجمع بين اللون الأزرق والفسفوري مما ميز إطلالتها.





مى عمر فى إحدى الصور بإطلالة أنيقة وغير تقليدية، حيث ارتدت شورت لامع مع سترة قطنية باللون الأسود، ونسقت معهما جاكيت كلاسيك من نفس قماشة الشورت، مما منحها إطلالة جذابة.

تألقتفى إحدى الصور بإطلالة أنيقة وغير تقليدية، حيث ارتدت شورت لامع مع سترة قطنية باللون الأسود، ونسقت معهما جاكيت كلاسيك من نفس قماشة الشورت، مما منحها إطلالة جذابة.





ابنة فيفي عبده الأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت هوت شورت جلد باللون الأسود مع سترة قطنية بنفس اللون، ونسقت معهما جاكيت باللون الزيتي اللامع، وانتعلت بوت متوسط الطويل باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التى منحتها إطلالة كاملة. خطفتالأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت هوت شورت جلد باللون الأسود مع سترة قطنية بنفس اللون، ونسقت معهما جاكيت باللون الزيتي اللامع، وانتعلت بوت متوسط الطويل باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التى منحتها إطلالة كاملة.





والدة ملك قورة بنطالا أسود اتسم ببعض الرسومات الغريبة وغير التقليدية، ونسقت معه بلوفر أسود لا يحمل أى نقوشات، فيما وانتعلت حذاء متوسط الطول باللون الأسود. ارتدتبنطالا أسود اتسم ببعض الرسومات الغريبة وغير التقليدية، ونسقت معه بلوفر أسود لا يحمل أى نقوشات، فيما وانتعلت حذاء متوسط الطول باللون الأسود.





درة فى إحدى جلسات التصوير بإطلالة غير تقليدية من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت قميصا قصيرا يصل أعلى الركبة ونسقت فوقه جيبة جلد سوداء مطرزة باللؤلؤ الأبيض، وحملت إطلالة درة توقيع S O R A Ÿ A. تألقتفى إحدى جلسات التصوير بإطلالة غير تقليدية من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت قميصا قصيرا يصل أعلى الركبة ونسقت فوقه جيبة جلد سوداء مطرزة باللؤلؤ الأبيض، وحملت إطلالة درة توقيع S O R A Ÿ A.





ومن النجمات اللاتى خطفن الأنظار بإطلالتها غير التقليدية: الفنانة أمينة خليل و ياسمين الرئيس اللتين تألقتا بصيحة الشورتات خلال حضورهما العرض الخاص لفيلم لص بغداد.