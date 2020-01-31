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استشاري: الأسرة والدولة مطالبان بغرس الشخصية النبيلة في نفوس الشباب.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:26 ص
دكتور محمود خليل
دكتور محمود خليل استشاري التدريب والتطوير
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محمود محسن
أكد دكتور محمود خليل استشاري التدريب والتطوير اننا نريد جميعا ان يكون الشباب في أجمل صورة مؤكدا أن تكوين شخصية الشباب الجيدة تبدأ من الصغر والرئيس يولي اهتماما كبيرا بالشباب . 

وأضاف محمود خليل خلال وجوده ضيفا ببرنامج صباح الخير يامصر عبر قناه مصر الأولى أن تنشئة الشباب وشخصيتك تبدأ من العائلة والمنزل مشيرا إلى أن الشباب يتعلم القيم والأخلاق من العائلة. 

وتابع استشاري التدريب والتطوير أن فترة الطفولة ليست سهلة لأن الوالدين خلال تلك المرحلة هما القدوة والمثل له حتى يخرج إلى المجتمع فيبدأ في تطبيق ما تعلمه  من والديه ويجب الإهتمام والتعليم الجيد من الصغر حتى يخرج الشاب في أفضل صورة. 

وأشار استشاري التدريب والتطوير أنه يجب على الدولة والحكومة ان تنسب صفة النبل في الشباب المصري مؤكدا ان الدول الخارجية تطلق على الإنسان لقب النبيل مؤكدا أنه إذا تم ذلك سيعرف الشاب أن غدا أفضل ويعلم حقوقه وواجباته. 

وقال استشاري التدريب والتطوير أنه لكي نعالج الشباب بالشكل الأمثل يجب في البداية علاج الأب والأم لأن الأب والأم هما المنفذ الحقيقي لاكتساب صفات الشباب وهم من يستطيعون تكوين الشخصية النبيلة. 

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