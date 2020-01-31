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تعرف على أول مسرح متجول في المحافظات بالتعاون مع الثقافة.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:21 ص
مخرج المسرح المتجول
مخرج المسرح المتجول
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ريهام فيكتور
قال محمد الشرقاوى مخرج المسرح المتجول بوزارة الثقافة إنه على الرغم من كثرة الأفلام والمسلسلات إلا أن المسرح له رونق خاص، لأن الناس تحب التفاعل مع الممثلين بشكل مباشر.

وأضاف محمد الشرقاوى من خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن  مبادرة عرض مسرح المتجول فى محافظات مصر المختلفة بدأت فردية ومن ثم تم التنسيق مع مع وزارة الثقافة لعرض المسرحيات المتنوعة على أهالى المحافظات .

وأشار مخرج المسرح المتجول بوزارة الثقافة إلى أنه تخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية التحق بالبيت الفنى للمسرح وبدأ كمخرج صغير  بهيئة المسرح للبيت الفنى وقام بعمل عرض مسرحي عام 2011 بأسم عاشقين ترابك .

وأوضح مخرج المسرح المتجول بوزارة الثقافة أن مسرحية عاشقين ترابك أول صدام مع الإخوان، مشيرا إلى أن عام 2013 تم عرض عاشقين ترابك الجزء الثانى أثناء تولى فتوح أحمد رئاسة البيت الفنى للمسرح.

وتابع مخرج المسرح المتجول بوزارة الثقافة أن إنتاج المسرح الاحترافي التابع للبيت الفنى فى وسط البلد كبير وبالتالي جاءت فكرة المبادرة من بداية الاتفاق مع وزارة الداخلية بعرض عاشقين ترابك الجزء الثانى  لمجندين الأمن المركزى  فى جميع المعسكرات على مستوى مصر.
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