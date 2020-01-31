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تعليم

فوز فريق جامعة بنى سويف بالمركز الثالث فى دورى المعلومات بمسابقة إبداع

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:10 ص
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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قســــم التعليم

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن فوز فريق الجامعة والمكون من 6 طلاب بالمركز الثالث في دوري المعلومات على مستوى 37 جامعة حكومية وخاصة في مسابقة إبداع في النسخة الثامنة والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة لا تألو جهدًا في دعم الأنشطة الطلابية، لما لها من دور مهم  في بناء شخصية الطلاب ، والمساهمة في استثمار طاقاتهم وإمكاناتهم، واتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب خبرات ومهارات جديدة، والمساهمة فى رفع المستوى الفكري لهم، مطالبًا أبناءه الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية على كافة التخصصات الرياضية والفنية، والاجتماعية والثقافية، بجانب الاجتهاد في دراستهم.

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