أمطار خفيفة وبرودة شديدة..تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة

تستمر الأحوال الجوية، خلال اليومين القادمين في حالة الاستقرار في حالة الطقس، وتظل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية دون وجود أي ظواهر جوية مؤثرة على نشاط وحركة المواطنين.





طقس اليوم الجمعة

على القاهرة الكبرى، يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10 درجات.





على الوجه البحري، تكون حالة الطقس معتدلة نهارا شديد البرودة ليلا،وتتكون الشبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وتكون درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.





على السواحل الشمالية الغربية، يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار متفرقة والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.





على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية، ودرجة الحرارة تسجل 18 للعظمى و11 للصغرى





وعلى جنوب سيناء والغردقة، يكون حالة الطقس تكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع نشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية، ودرجة الحرارة تكون 22 للعظمى و9 درجات للصغرى





وعلى شمال الصعيد، يكون حالة الطقس يكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 21 للعظمى والصغرى 9 ، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، يكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 23 للعظمى والصغرى 12.









طقس غدا السبت

وعلى القاهرة الكبرى، يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.





وعلى الوجه البحري، يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.





وعلى السواحل الشمالية الغربية، يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 12 درجات.





وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 11 درجات.





وعلى جنوب سيناء والغردقة، يكون حالة الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية، ودرجات الحرارة تكون 22 للعظمى و13 للصغرى.





وعلى شمال الصعيد، يكون حالة الطقس يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 19 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ودرجات الحرارة تكون 23 للعظمى و12 للصغرى.





وطقس يوم الأحد

وعلى القاهرة الكبرى، تكون حالة الطقس يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.





وعلى الوجه البحري، تكون حالة الطقس يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.





وعلى السواحل الشمالية الغربية، تكون حالة الطقس يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 12 درجات.





وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون حالة الطقس يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 11درجات.





وعلى جنوب سيناء والغردقة، تكون حالة الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وتكون درجات الحرارة 22 للعظمى والصغرى 9.





وعلى شمال الصعيد، يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 20 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 23 للعظمى و12 للصغرى.



