باحث بعلم المصريات: المعرفة أساس تقدم الشعوب والدول.. فيديو

أكد الدكتور وسيم السيسي الباحث في علم المصريات، أن المعرفة أساس تقدم الشعوب والدول، موضحا أن المفكرين الكبار في أوروبا أكدوا ان المعرفة قوة وهي السبب وراء تقدم الدول الأوروبية وأن من يقرأ ولديه فكر لا يهزم لأن "القراءة معرفة والمعرفة قوة".





وأضاف وسيم السيسي خلال برنامج صباح الخير يا مصر عبر قناه مصر الأولى أن هناك فرق بين المعرفة والحكمة، فالأولى هي وحدات بناء ولكن الثانية تتمثل في كيفية بناء أو صنع بناء جميل من هذه الوحدات .





وتابع الباحث في علم المصريات أن الحكمة ضرورية لأن المعرفة لوحدها فقط من الممكن ان تكون مدمرة، مشيرا إلى انه ليس هناك جانب من جوانب المعرفة إلا ويجب أن يكون بجواره جانب أخلاقي .









وأردف الباحث في علم المصريات: "سأناقش غدا بمعرض الكتاب حفل توقيع كتاب بعنوان احنا مين ويحمل تفاصيل احنا منين جينيا وتاريخيا وجغرافيا وبيولوجيا".





وقال الباحث في علم المصريات أنه من ضمن جوانب المعرفة هي المعرفة السيكولوجية لأنفسنا وللآخرين وتتمثل في تقبل الأخر بمعتقداته وآرائه والثقافات الأخرى فمن عرف كل شئ غفر كل شئ.