الكتاب الحاصل على جائزة النشر الأكاديمي بالصين ترجمة لوكيل ألسن عين شمس بمعرض الكتاب

شارك الدكتور ناصر عبد العال أستاذ اللغة الصينية ووكيل كلية الألسن بـجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، في فعاليات معرض الكتاب ٢٠٢٠، بكتاب مترجم بعنوان "الأديان في الصين"- معتقدات الصينيين و دياناتهم-صادر عن دار نشر بيت الحكمة بالتعاون مع منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ودار الأمان، وهو كتاب حاصل على جائزة النشر الأكاديمي بالصين.

يونسكو تعقد مؤتمرها السنوي في باريس بمشاركة أكاديمية البحث العلمي

تعليمات أمنية عاجلة من التعليم لجميع المدارس.. تعرف عليها

وأوضح الدكتور ناصر عبد العال، أنه يذخر المجتمع الصيني بتاريخ عريق من الديانات، وحياة وثقافة دينية غنية زاهية، وتعد الديانات أحد أهم المكونات الهامة للمجتمع الصيني، كما تمثل أيضا المحتوى الأساسي للثقافة الصينية التقليدية، والتي استمرت منذ ألاف السنين حتى الآن وطرأت عليها تطورات جديدة. كما أن هناك مزيج غني ومعقد بين الاعتقاد الديني، والروح الثقافية الصينية، والمزيج العرقي في المجتمع الصيني.

وتاريخ الديانات في المجتمع الصيني هو تاريخ نموذجي للثقافة الصينية المتمثلة في تاريخ "الفضيلة العظمى التي تمثل النماء" وتاريخ "مدارس فكرية عديدة تتبارى"، والتي تعكس وتشهد بكل وضوح بأن الثقافة الصينية متجذرة منذ القدم، واسعة وعميقة، ومتقبلة للآخر.

وهذا الكتاب يوضح ويشرح الإدراك الديني والعقائدي لدى المجتمع الصيني من منظور ضمني للفلسفة الدينية والتاريخ الثقافي، ويكشف عن الدلالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والروحية للأديان، ويقتفي أثر تاريخ تطور المعتقدات الدينية في المجتمع الصيني، والتغيرات النمطية، ويحلل خصائص الديانات المحلية الصينية وعملية توطين الأديان العالمية في الصين. ويوصف التعايش السلمي والتقارب والوئام بين الديانات المتعددة في المجتمع الصيني وكما في ذلك الحياة الروحية، ويعكس الوجود الحقيقي للدين، كما يوضح وظائفه الاجتماعية والثقافة في المجتمع الصيني المعاصر. وهو الأول من نوعه في المكتبة العربية الذي يتناول هذا الأمر، كما أن الكتاب صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وهي أعلى وأوثق جهة بحثية معتمدة ذات مصداقية كبيرة بالصين.

ووجه بالشكر لمؤسسة بيت الحكمة والدكتور أحمد السعيد ، كما خص بالشكر ثلاثة من المترجمات النابغات الواعدات آية مرجان ، وحميدة الدالي ، ودنيا حسن اللائي قمن بالمشاركة في الترجمة .