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توك شو

وصفة سحرية لطفلك لو مش بيحب يشرب اللبن.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:25 ص
سموزى
سموزى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور كريم جمال اخصائى تغذية إن الوجبات الصحية للأطفال مهمة جدا لذلك فلبد من إدخالها فى أطعمة أبنائنا كل يوم، لافتا إلى أن الأطفال نوعين منهم من يحب الأكل ومنهم من لا يقبل عليه.

وأضاف الدكتور كريم جمال من خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية DMC أن أكبر مشاكل الأمهات مع الأبناء " اللى مبتاكلش أى حاجة" لذلك فلابد من إدخال كل المكونات الصحية لهم عن طريق العصائر حتى نضمن استفادتهم منها وإقبال شديد منهم.

وقدم أخصائي التغذية، مشروب صحى يساعد على تركيز الطلاب فى المدارس ويساهم فى حيويتهم ونشاطهم طوال اليوم ، منوها إلى أنه لابد من مشاركة الأطفال فى الاختبار والتصنيع للمحتوى الصحي الغذائي .

وأشار أخصائي تغذية إلى أن مكونات العصير عبارة عن لبن أو أى سائل آخر بديل له مع نوع أو اثنين من الفاكهة، موضحا أن الموز من الفاكهة التي تعطي طاقة وحيوية لطفلك وفاكهة الكيوي يقوي مناعته.

ونوه إلى أنه أحيانا يتم إدخال نوع من الورقيات الخضراء بالعصير الغنية بالحليب والكالسيوم والفيتامينات مثل السبانخ مثلا ، إضافة إلى الشوفان والعسل.
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