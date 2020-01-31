الإسماعيلي يؤكد غياب محمد صادق عن مواجهة أسوان

أعلن نادي الإسماعيلي،عن غياب محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق الأول عن مواجهة فريق أسوان والتى تقام يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونوه الدكتور أكرم عبد العزيز إلى أن محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق تعرض لشد فى الضامة وتأكد غيابه عن لقاء أسوان.

وأضاف :”عماد حمدى جاري تجهيزه وسيخضع لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه النهائى ، بينما لايزال أحمد أيمن فى مرحلة التأهيل وهناك صعوبة كبيرة فى لحاقه بالمباراة أيضا لعدم اكتمال شفائه”.

وأنهى قائلا :”همام طارق تعرض لكدمة فى الحوض إلا أنها لن تمنعه من اللحاق بالمباراة”.

ويسافر الإسماعيلي غدا السبت إلى أسوان استعدادا لمواجهة فريق زهرة الجنوب، وأنهى الجهاز الإداري كل الإجراءات اللازمة للسفر بالطائرة على أن تكون العودة صباح الثلاثاء .